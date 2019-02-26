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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 26 февраля 2019
Ньюкасл
26.02.2019, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
24'
Ф. Шер
38'
Ш. Лонгстафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бернли
88'
Желтая карточка
П. Крауч
60'
Желтая карточка
Д. Хендрик
39'
Желтая карточка
Б. Ми
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонгстафф
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шер
Пас отдал
Х. Манкильо
24'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
8
Лонгстафф
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
4-3-1-2
22
Хитон
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
7
Гудмундссон
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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