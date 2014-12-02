Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 02 декабря 2014
Бернли
02.12.2014, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
34'
Д. Бойд
48'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ньюкасл
Желтая карточка
С. Эрфилд
90'
+5
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Э. Барнс
85'
80'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
75'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
С. Амеоби
Замена
Б. Ми
️️️️
С. Уорд
66'
Желтая карточка
М. Кин
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Янмат
46'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
М. Уильямсон
46'
Замена
С. Тэйлор
️️️️
А. Перес
ГОЛ! 1:0!
Д. Бойд
Пас отдал
Д. Ингс
34'
10'
Желтая карточка
М. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
44
Реми Стрит
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
5
Шекелл
5
Кин
2
Триппьер
3
Джонс
25
Марни
37
Эрфилд
3
Уорд
28
Ингс
35
Барнс
21
Бойд
4-2-4
33
Эллиот
21
Айдара
22
Янмат
5
Уильямсон
14
Дамметт
17
Абид
24
Тиоте
22
Перес
10
Амеоби
61
Сиссе
94
Гуффран
3
Уорд
15
Ми
15
Ми
3
Уорд
35
Барнс
10
Юткевич
10
Юткевич
35
Барнс
22
Перес
27
Тэйлор
27
Тэйлор
22
Перес
5
Уильямсон
5
Кабелла
5
Кабелла
5
Уильямсон
10
Амеоби
97
Ривьер
97
Ривьер
10
Амеоби
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
44
Реми Стрит
ЦЗ
31
Джейк Анвик
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
44
Реми Стрит
ЦЗ
31
Джейк Анвик
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Ньюкасл
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+