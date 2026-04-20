21 апреля на стадионе «Монтиливи» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Бетисом». Каталонцы пытаются закрепиться в верхней половине таблицы и демонстрируют добротную форму, тогда как севильцы переживают затяжной кризис и рискуют выпасть из еврокубковой зоны. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разное турнирное положение и текущий тонус соперников.
«Жирона»
Каталонский клуб подходит к матчу в отличном настроении после гостевой ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) на «Сантьяго Бернабеу». Этот результат стал ярким подтверждением возросшего класса команды и еe способности отбирать очки у грандов. В последних пяти матчах «Жирона» пропустила всего три мяча, что говорит о надeжности оборонительных построений. На своeм поле команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а стабильность в атаке обеспечивает Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром коллектива.
«Бетис»
Севильцы находятся в глубоком игровом пике. Семь матчей без побед в Ла Лиге – катастрофический показатель для команды, претендующей на место в Лиге чемпионов. Вылет из Лиги Европы от португальской «Браги» (2:4 дома) лишь усугубил моральное состояние коллектива. За последние пять игр «Бетис» пропустил восемь мячей, а оборона допускает результативные ошибки практически в каждом матче. Антони остаeтся главной атакующей опцией, но его усилий недостаточно для перелома негативной тенденции.
Факты о командах
«Жирона»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Забивает в 8 последних очных матчах против «Бетиса»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
«Бетис»
- Не может выиграть в 7 последних матчах Ла Лиги
- Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
- Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Жироны»
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
- Забивает в 15 последних очных матчах против «Жироны»
Прогноз на матч «Жирона» – «Бетис»
«Жирона» выглядит явно предпочтительнее на фоне кризисного «Бетиса». Каталонцы обрели уверенность в обороне и стабильно забивают, тогда как гости допускают много ошибок в защите и испытывают психологические проблемы. Исторически «Бетис» удачно играет против «Жироны», но текущая форма команд говорит в пользу хозяев. Ожидаем, что каталонцы как минимум не уступят и имеют хорошие шансы взять три очка.
Рекомендованные ставки
- Победа «Жироны» с форой (0) – коэффициент 1.82
- Обе забьют – да