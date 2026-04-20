Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Жирона» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

20 апреля 2026 8:32
Жирона - Бетис
21 апр. 2026, вторник 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Жироны» с форой (0)
Сделать ставку

21 апреля на стадионе «Монтиливи» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Бетисом». Каталонцы пытаются закрепиться в верхней половине таблицы и демонстрируют добротную форму, тогда как севильцы переживают затяжной кризис и рискуют выпасть из еврокубковой зоны. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разное турнирное положение и текущий тонус соперников.

«Жирона»

Каталонский клуб подходит к матчу в отличном настроении после гостевой ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) на «Сантьяго Бернабеу». Этот результат стал ярким подтверждением возросшего класса команды и еe способности отбирать очки у грандов. В последних пяти матчах «Жирона» пропустила всего три мяча, что говорит о надeжности оборонительных построений. На своeм поле команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а стабильность в атаке обеспечивает Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром коллектива.

«Бетис»

Севильцы находятся в глубоком игровом пике. Семь матчей без побед в Ла Лиге – катастрофический показатель для команды, претендующей на место в Лиге чемпионов. Вылет из Лиги Европы от португальской «Браги» (2:4 дома) лишь усугубил моральное состояние коллектива. За последние пять игр «Бетис» пропустил восемь мячей, а оборона допускает результативные ошибки практически в каждом матче. Антони остаeтся главной атакующей опцией, но его усилий недостаточно для перелома негативной тенденции.

Факты о командах

«Жирона»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 8 последних очных матчах против «Бетиса»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Бетис»

  • Не может выиграть в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Жироны»
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 15 последних очных матчах против «Жироны»

Прогноз на матч «Жирона» – «Бетис»

«Жирона» выглядит явно предпочтительнее на фоне кризисного «Бетиса». Каталонцы обрели уверенность в обороне и стабильно забивают, тогда как гости допускают много ошибок в защите и испытывают психологические проблемы. Исторически «Бетис» удачно играет против «Жироны», но текущая форма команд говорит в пользу хозяев. Ожидаем, что каталонцы как минимум не уступят и имеют хорошие шансы взять три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Жироны» с форой (0) – коэффициент 1.82
  • Обе забьют – да

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Бетис Жирона
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 