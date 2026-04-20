21 апреля на стадионе «Монтиливи» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Бетисом». Каталонцы пытаются закрепиться в верхней половине таблицы и демонстрируют добротную форму, тогда как севильцы переживают затяжной кризис и рискуют выпасть из еврокубковой зоны. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разное турнирное положение и текущий тонус соперников.

«Жирона»

Каталонский клуб подходит к матчу в отличном настроении после гостевой ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) на «Сантьяго Бернабеу». Этот результат стал ярким подтверждением возросшего класса команды и еe способности отбирать очки у грандов. В последних пяти матчах «Жирона» пропустила всего три мяча, что говорит о надeжности оборонительных построений. На своeм поле команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а стабильность в атаке обеспечивает Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром коллектива.

«Бетис»

Севильцы находятся в глубоком игровом пике. Семь матчей без побед в Ла Лиге – катастрофический показатель для команды, претендующей на место в Лиге чемпионов. Вылет из Лиги Европы от португальской «Браги» (2:4 дома) лишь усугубил моральное состояние коллектива. За последние пять игр «Бетис» пропустил восемь мячей, а оборона допускает результативные ошибки практически в каждом матче. Антони остаeтся главной атакующей опцией, но его усилий недостаточно для перелома негативной тенденции.

Факты о командах

«Жирона»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 8 последних очных матчах против «Бетиса»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Бетис»

Не может выиграть в 7 последних матчах Ла Лиги

Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Жироны»

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 15 последних очных матчах против «Жироны»

Прогноз на матч «Жирона» – «Бетис»

«Жирона» выглядит явно предпочтительнее на фоне кризисного «Бетиса». Каталонцы обрели уверенность в обороне и стабильно забивают, тогда как гости допускают много ошибок в защите и испытывают психологические проблемы. Исторически «Бетис» удачно играет против «Жироны», но текущая форма команд говорит в пользу хозяев. Ожидаем, что каталонцы как минимум не уступят и имеют хорошие шансы взять три очка.

Рекомендованные ставки