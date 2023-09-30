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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 30 сентября 2023
Ньюкасл
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
14'
М. Альмирон
76'
А. Исак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Бернли
Замена
В. Ливраменто
️️️️
А. Исак
90'
+6
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
90'
+6
88'
Замена
А. Зарури
️️️️
С. Берге
88'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Робертс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Исак
76'
Замена
С. Тонали
️️️️
Жоэлинтон
68'
67'
Замена
В. Одобер
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Э. Андерсон
64'
58'
Замена
Д. Родригес
️️️️
З. Амдуни
58'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Л. Колеошо
53'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
40'
Желтая карточка
Л. Байер
29'
Желтая карточка
З. Амдуни
Желтая карточка
Э. Гордон
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
Пас отдал
К. Триппьер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
24
Ласселлс
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
5
Андерсон
10
Альмирон
9
Исак
4-1-2-2-1
1
Траффорд
14
Робертс
2
Аль-Дахил
5
Байер
18
Тэйлор
16
Берге
24
Каллен
8
Браунхилл
21
Рэмзи
15
Колеошо
11
Амдуни
9
Исак
2
Ливраменто
2
Ливраменто
9
Исак
Жоэлинтон
16
Тонали
16
Тонали
Жоэлинтон
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
14
Робертс
2
Витиньо
2
Витиньо
14
Робертс
16
Берге
21
Зарури
21
Зарури
16
Берге
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
21
Рэмзи
28
Одобер
28
Одобер
21
Рэмзи
11
Амдуни
16
Родригес
16
Родригес
11
Амдуни
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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