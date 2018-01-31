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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 31 января 2018
Ньюкасл
31.01.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
65'
Д. Ласселлс
85'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бернли
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
Пас отдал
К. Лонг
73'
Желтая карточка
С. Воукс
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Р. Кенеди
65'
63'
Желтая карточка
Э. Барнс
Желтая карточка
Д. Йедлин
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-2-2
1
Дарлоу
14
Дамметт
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
17
Диаме
23
Мерино
30
Атсу
29
Кенеди
13
Хоселу
22
Перес
4-1-4-1
1
Поуп
27
Бардсли
18
Тэйлор
13
Лонг
15
Ми
8
Вествуд
7
Гудмундссон
29
Хендрик
4
Корк
37
Эрфилд
35
Барнс
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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