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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 26 ноября 2018
Бернли
26.11.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
40'
С. Воукс
4'
Б. Ми (АГ)
23'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
М. Ритчи
90'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Р. Кенеди
Замена
Э. Барнс
️️️️
Р. Брэди
83'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
С. Дефур
82'
71'
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:2!
С. Воукс
Пас отдал
Б. Ми
40'
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Кларк
Пас отдал
М. Ритчи
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Ми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бернли
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-4-2
1
Харт
13
Лонг
18
Тэйлор
15
Ми
38
Лоутон
11
Брэди
4
Корк
16
Дефур
12
Леннон
19
Воукс
9
Вуд
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
6
Фернандес
26
Кларк
5
Шер
30
Ритчи
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
29
Кенеди
22
Перес
23
Рондон
16
Дефур
29
Хендрик
29
Хендрик
16
Дефур
11
Брэди
35
Барнс
35
Барнс
11
Брэди
29
Кенеди
14
Хэйден
14
Хэйден
29
Кенеди
23
Рондон
13
Хоселу
13
Хоселу
23
Рондон
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
28
Фредди Вудман
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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