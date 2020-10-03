Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 03 октября 2020
Ньюкасл
03.10.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
14'
А. Сен-Максимен
65'
К. Уилсон
77'
К. Уилсон (П)
61'
Э. Вествуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бернли
Замена
️️️️
Жоэлинтон
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Уилсон
77'
77'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
А. Сен-Максимен
73'
69'
Желтая карточка
Д. Макнил
68'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Стивенс
ГОЛ! 2:1!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Вествуд
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Ф. Шер
55'
Желтая карточка
Д. Льюис
49'
40'
Желтая карточка
Э. Барнс
37'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Желтая карточка
Жоэлинтон
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
К. Уилсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-4-1-2
1
Дарлоу
5
Шер
6
Фернандес
17
Крафт
18
Льюис
26
Шелви
14
Хэйден
29
Хендрик
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
6
Тарковски
18
Тэйлор
13
Лонг
8
Вествуд
8
Браунхилл
16
Стивенс
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
5
Шер
22
Манкильо
22
Манкильо
5
Шер
16
Стивенс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
16
Стивенс
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
10
Мигель Альмирон
ПВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Бернли
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+