Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 11 апреля 2021
Бернли
11.04.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
18'
М. Выдра
59'
Д. Мерфи
64'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ньюкасл
90'
+3
Замена
Д. Хендрик
️️️️
М. Альмирон
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Браунхилл
69'
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Д. Шелви
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Сен-Максимен
57'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Гэйл
57'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Жоэлинтон
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
Пас отдал
К. Вуд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пикок-Фаррел
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
4-2-3-1
39
Дубравка
30
Ритчи
26
Кларк
6
Фернандес
14
Дамметт
8
Лонгстафф
26
Шелви
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
34
Гэйл
7
Гудмундссон
47
Мумбонго
47
Мумбонго
7
Гудмундссон
10
Альмирон
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
13
Уилсон
13
Уилсон
34
Гэйл
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+