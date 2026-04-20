21 апреля в рамках Английской Премьер-лиги на стадионе «Амэкс» состоится принципиальное противостояние между «Брайтоном» и лондонским «Челси». Обе команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице, и победа в этом матче может стать ключевой в борьбе за попадание в еврокубковую зону. «Чайки» находятся на подъeме, тогда как «аристократы» переживают серьeзный игровой кризис.
«Брайтон»
Подопечные подходят к отчeтному матчу в статусе фаворита, что обусловлено не только родными стенами, но и отличной текущей формой. Команда не знает горечи поражений на протяжении четырeх последних туров АПЛ, демонстрируя сбалансированную игру в обороне и стабильность в атаке. В последнем матче «чайки» добились боевой ничьей на выезде с «Тоттенхэмом» (2:2), подтвердив свой высокий соревновательный уровень. Особо стоит отметить надeжность защитных построений «Брайтона» – в среднем команда пропускает менее одного гола за игру в последних встречах.
«Челси»
Лондонский клуб находится в глубоком пике. Четыре поражения подряд в рамках АПЛ – это катастрофический отрезок для команды, претендующей на место в Лиге чемпионов. Поражение от прямого конкурента «Манчестер Юнайтед» (0:1) и разгром от «Манчестер Сити» (0:3) обнажили серьeзные проблемы в центре обороны. За последние пять матчей «синие» пропустили 10 мячей, и эта статистика выглядит пугающе в преддверии визита к команде, которая является для «Челси» крайне неудобным соперником. Вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ лишь усугубил моральное состояние коллектива.
Факты о командах
«Брайтон»
- Не проигрывает в 4 последних матчах АПЛ
- Победа в 3 последних очных матчах против «Челси»
- Забивает в 6 последних очных матчах против «Челси»
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей во всех турнирах
«Челси»
- Проиграл 4 последних матча в АПЛ
- Пропускает в 11 последних матчах АПЛ подряд
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
- Забивает в 10 из 12 последних матчей против «Брайтона»
- Проиграл 3 последних очных выездных матча на поле «Брайтона»
Прогноз на матч «Брайтон» – «Челси»
Учитывая катастрофическую форму обороны «Челси» и уверенную поступь «Брайтона», у хозяев есть все шансы продлить свою победную серию в очных противостояниях. «Челси» традиционно много пропускает на «Амэксе», но при этом редко уходит с поля без забитого мяча. Ожидаем, что «чайки» воспользуются разбалансировкой оборонительных линий лондонцев и добьются положительного результата в результативном матче.
