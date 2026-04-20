«Брайтон» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.8

20 апреля 2026 8:52
Брайтон - Челси
21 апр. 2026, вторник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
1.80
Победа «Брайтона» с форой (0)
21 апреля в рамках Английской Премьер-лиги на стадионе «Амэкс» состоится принципиальное противостояние между «Брайтоном» и лондонским «Челси». Обе команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице, и победа в этом матче может стать ключевой в борьбе за попадание в еврокубковую зону. «Чайки» находятся на подъeме, тогда как «аристократы» переживают серьeзный игровой кризис.

«Брайтон»

Подопечные подходят к отчeтному матчу в статусе фаворита, что обусловлено не только родными стенами, но и отличной текущей формой. Команда не знает горечи поражений на протяжении четырeх последних туров АПЛ, демонстрируя сбалансированную игру в обороне и стабильность в атаке. В последнем матче «чайки» добились боевой ничьей на выезде с «Тоттенхэмом» (2:2), подтвердив свой высокий соревновательный уровень. Особо стоит отметить надeжность защитных построений «Брайтона» – в среднем команда пропускает менее одного гола за игру в последних встречах.

«Челси»

Лондонский клуб находится в глубоком пике. Четыре поражения подряд в рамках АПЛ – это катастрофический отрезок для команды, претендующей на место в Лиге чемпионов. Поражение от прямого конкурента «Манчестер Юнайтед» (0:1) и разгром от «Манчестер Сити» (0:3) обнажили серьeзные проблемы в центре обороны. За последние пять матчей «синие» пропустили 10 мячей, и эта статистика выглядит пугающе в преддверии визита к команде, которая является для «Челси» крайне неудобным соперником. Вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ лишь усугубил моральное состояние коллектива.

Факты о командах

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах АПЛ
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Челси»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Челси»
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей во всех турнирах

«Челси»

  • Проиграл 4 последних матча в АПЛ
  • Пропускает в 11 последних матчах АПЛ подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей против «Брайтона»
  • Проиграл 3 последних очных выездных матча на поле «Брайтона»

Прогноз на матч «Брайтон» – «Челси»

Учитывая катастрофическую форму обороны «Челси» и уверенную поступь «Брайтона», у хозяев есть все шансы продлить свою победную серию в очных противостояниях. «Челси» традиционно много пропускает на «Амэксе», но при этом редко уходит с поля без забитого мяча. Ожидаем, что «чайки» воспользуются разбалансировкой оборонительных линий лондонцев и добьются положительного результата в результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Брайтона» с форой (0) – коэффициент 1.8
  • Тотал матча больше 2.5

1.80
Победа «Брайтона» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Челси Брайтон
