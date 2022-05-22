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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 22 мая 2022
Бернли
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
69'
М. Корне
20'
К. Уилсон (П)
60'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ньюкасл
89'
Замена
М. Ритчи
️️️️
М. Альмирон
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Браунхилл
73'
72'
Замена
К. Вуд
️️️️
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:2!
М. Корне
69'
Желтая карточка
Д. Тарковски
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Робертс
46'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Уилсон
11'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
56
Joe McGlynn
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Поуп
22
Коллинс
6
Тарковски
13
Лонг
18
Тэйлор
14
Робертс
8
Браунхилл
4
Корк
70
Корне
11
Макнил
35
Барнс
4-2-2-2
39
Дубравка
2
Триппьер
24
Ласселлс
33
Берн
23
Таргетт
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
8
Браунхилл
12
Леннон
12
Леннон
8
Браунхилл
14
Робертс
9
Вегхорст
9
Вегхорст
14
Робертс
10
Альмирон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
9
Вуд
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
56
Joe McGlynn
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
56
Joe McGlynn
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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