Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 01 января 2015
Ньюкасл
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 3
Завершен
Бернли
15'
С. Тэйлор
26'
Д. Коулбэк
78'
М. Сиссоко
19'
П. Дамметт (АГ)
66'
Д. Ингс
86'
Д. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бойд
Желтая карточка
М. Уильямсон
89'
86'
ГОЛ! 3:3!
Д. Бойд
84'
Желтая карточка
Б. Ми
84'
Желтая карточка
К. Триппьер
ГОЛ! 3:2!
М. Сиссоко
Пас отдал
А. Армстронг
78'
Замена
М. Айдара
️️️️
Й. Гуффран
71'
Желтая карточка
Д. Янмат
68'
66'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ингс
Пас отдал
М. Кайтли
64'
Желтая карточка
Д. Ингс
Замена
М. Уильямсон
️️️️
С. Тэйлор
60'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Э. Ривьер
57'
37'
Замена
С. Рид
️️️️
К. Лонг
32'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. Марни
ГОЛ! 2:1!
Д. Коулбэк
Пас отдал
Д. Янмат
26'
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Дамметт
17'
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Шекелл
ГОЛ! 1:0!
С. Тэйлор
Пас отдал
Д. Коулбэк
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-3
31
Анвик
14
Дамметт
27
Тэйлор
22
Янмат
2
Колоччини
17
Сиссоко
4
Коулбэк
24
Тиоте
94
Гуффран
22
Перес
97
Ривьер
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
5
Кин
5
Шекелл
15
Ми
37
Эрфилд
25
Марни
3
Джонс
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
94
Гуффран
21
Айдара
21
Айдара
94
Гуффран
27
Тэйлор
5
Уильямсон
5
Уильямсон
27
Тэйлор
97
Ривьер
10
Армстронг
10
Армстронг
97
Ривьер
5
Шекелл
13
Лонг
13
Лонг
5
Шекелл
Лонг
18
Рид
18
Рид
Лонг
25
Марни
28
Кайтли
28
Кайтли
25
Марни
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
28
Фредди Вудман
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+