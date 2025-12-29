Матч 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии пройдет с участием лидера чемпионата и крепкого середняка. «Аль-Иттифак» уверенно выступает дома и регулярно набирает очки, однако в гости приезжает «Аль-Наср», который доминирует в турнире и демонстрирует выдающуюся результативность. С учетом текущей формы команд встреча обещает быть насыщенной моментами.

«Аль-Иттифак»

Хозяева занимают 8 место с 15 очками после 10 туров. Команда находится в неплохой форме и не проигрывает в четырех последних матчах лиги. В пяти предыдущих играх «Аль-Иттифак» стабильно забивал, отличившись 9 раз, что дает средний показатель 1.80 гола за матч. При этом оборона не выглядит безупречно – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. На своем поле команда редко уступает и не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч, что добавляет уверенности перед матчем с фаворитом.

«Аль-Наср»

Гости уверенно лидируют в чемпионате, набрав 30 очков из 30 возможных. «Аль-Наср» выигрывает 10 матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей в лиге. Команда забивает в 15 матчах подряд и за последние пять игр отличилась 19 раз, в среднем 3.80 гола за матч. При этом оборона также выглядит надежно – всего 3 пропущенных мяча на этом отрезке. В матчах против «Аль-Иттифака» «Аль-Наср» забивает регулярно и не проигрывает в большинстве выездных встреч.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

8 место после 10 туров

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч

«Аль-Наср»