«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 30 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

29 декабря 2025 9:35
Аль-Иттифак - Аль-Наср
30 дек. 2025, вторник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1.70
Победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5
Матч 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии пройдет с участием лидера чемпионата и крепкого середняка. «Аль-Иттифак» уверенно выступает дома и регулярно набирает очки, однако в гости приезжает «Аль-Наср», который доминирует в турнире и демонстрирует выдающуюся результативность. С учетом текущей формы команд встреча обещает быть насыщенной моментами.

«Аль-Иттифак»

Хозяева занимают 8 место с 15 очками после 10 туров. Команда находится в неплохой форме и не проигрывает в четырех последних матчах лиги. В пяти предыдущих играх «Аль-Иттифак» стабильно забивал, отличившись 9 раз, что дает средний показатель 1.80 гола за матч. При этом оборона не выглядит безупречно – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. На своем поле команда редко уступает и не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч, что добавляет уверенности перед матчем с фаворитом.

«Аль-Наср»

Гости уверенно лидируют в чемпионате, набрав 30 очков из 30 возможных. «Аль-Наср» выигрывает 10 матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей в лиге. Команда забивает в 15 матчах подряд и за последние пять игр отличилась 19 раз, в среднем 3.80 гола за матч. При этом оборона также выглядит надежно – всего 3 пропущенных мяча на этом отрезке. В матчах против «Аль-Иттифака» «Аль-Наср» забивает регулярно и не проигрывает в большинстве выездных встреч.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • 8 место после 10 туров
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч

«Аль-Наср»

  • 1 место и 10 побед подряд
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • В среднем 3.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Забивает «Аль-Иттифаку» в 9 очных матчах подряд

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
8
Забитых мячей
11
1.6
В среднем за матч
2.2
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
30.12.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Наср
2 : 3
21.02.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттифак
0 : 3
20.09.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Наср
3 : 1
22.12.2023
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
14.08.2023
Аль-Наср

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»

«Аль-Иттифак» способен навязать борьбу за счет домашнего поля и стабильной атаки, однако текущая форма «Аль-Насра» выглядит слишком убедительно. Гости регулярно забивают много и редко допускают осечки, поэтому именно они выглядят фаворитами встречи. При этом высокая результативность обеих команд делает актуальными ставки на голы.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70

1.70
Победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Иттифак
