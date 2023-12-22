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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Иттифак
Аль-Наср - Аль-Иттифак: обзор матча 22 декабря 2023
Аль-Наср
22.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
43'
А. Теллес
59'
М. Брозович
73'
К. Роналду (П)
85'
М. Аль-Кувайкиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Иттифак
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
М. Брозович
90'
+4
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
Отавио
88'
85'
ГОЛ! 3:1!
М. Аль-Кувайкиби
Пас отдал
Д. Вейналдум
84'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Замена
А. Гариб
️️️️
Талиска
79'
Замена
️️️️
С. Фофана
79'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
73'
64'
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
А. Абдулла Азази
ГОЛ! 2:0!
М. Брозович
Пас отдал
К. Роналду
59'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Теллес
43'
36'
Желтая карточка
М. Дембеле
4'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
А. Аль-Гамди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
13
Теллес
78
Ладжами
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
42
Фофана
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
4-3-1-2
48
Виктор
70
Хатиб
29
Абдулрахман
13
Хендри
32
Тиссеран
14
Хендерсон
11
Азази
23
Вейналдум
27
Аль-Гамди
19
Квайсон
9
Дембеле
77
Брозович
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
77
Брозович
25
Отавио
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
25
Отавио
94
Талиска
29
Гариб
29
Гариб
94
Талиска
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
11
Азази
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
11
Азази
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттифак
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттифак
1
2
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
15
Офсайды
2
4
Количество передач
660
337
Сейвы
1
7
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Khaled Saleh Al-Turais, Saudi Arabia
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