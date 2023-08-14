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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Наср
Аль-Иттифак - Аль-Наср: обзор матча 14 августа 2023
Аль-Иттифак
14.08.2023, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Наср
47'
Р. Квайсон
53'
М. Дембеле
4'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Наср
90'
+10
Замена
М. Сахлули
️️️️
Н. Аль-Бушал
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Д. Хендерсон
88'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
М. Дембеле
85'
71'
Замена
А. Адам
️️️️
А. Аль-Хассан
71'
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Гариб
65'
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
А. Аль-Сулаихим
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Абдулла Азази
47'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Аль-Гамди
46'
46'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
А. Аль-Алива
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
А. Аль-Хассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
8
Файсал Аль-Гамди
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Конан
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Али Мухтар
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
ЦП
29
Мохамед Абдулрахман
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ЦФ
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
24
Мохаммед Касем
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-4-2
48
Виктор
12
Аль-Хавсави
70
Хатиб
32
Тиссеран
13
Хендри
27
Аль-Гамди
11
Азази
8
Аль-Гамди
14
Хендерсон
19
Квайсон
9
Дембеле
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
33
Аль-Фатиль
46
Аль-Алива
33
Конан
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
17
аль-Хаибари
8
Мухтар
29
Гариб
10
Мане
27
Аль-Гамди
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Аль-Гамди
14
Хендерсон
3
Эздемир
3
Эздемир
14
Хендерсон
9
Дембеле
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
9
Дембеле
12
Аль-Бушал
16
Сахлули
16
Сахлули
12
Аль-Бушал
8
Аль-Сулаихим
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
8
Аль-Сулаихим
46
Аль-Алива
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
46
Аль-Алива
29
Гариб
23
Яхья
23
Яхья
29
Гариб
6
Аль-Хассан
9
Адам
9
Адам
6
Аль-Хассан
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Наср
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ЦФ
33
Валид Абдулла
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
24
Мохаммед Касем
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ЦФ
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
24
Мохаммед Касем
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Наср
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
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