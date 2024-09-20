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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Наср
Аль-Иттифак - Аль-Наср: обзор матча 20 сентября 2024
Аль-Иттифак
20.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Наср
33'
К. Роналду (П)
56'
С. Аль-Наджди
71'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Наср
Желтая карточка
М. Дембеле
88'
87'
Желтая карточка
А. Мухтар
78'
Замена
М. Маран
️️️️
Талиска
78'
Замена
А. Мухтар
️️️️
Отавио
78'
Замена
М. Аль-Фатиль
️️️️
М. Симакан
Замена
А. Хинди
️️️️
К. Токо Экамби
73'
Замена
М. Абдулрахман
️️️️
М. Аль-Олаян
73'
71'
ГОЛ! 0:3!
Талиска
Пас отдал
С. Мане
Замена
А. Медран
️️️️
А. Радиф
60'
Замена
Ж. Кошта
️️️️
Витиньо
60'
57'
Замена
А. Гариб
️️️️
А. Габриэль
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Наджди
Пас отдал
С. Мане
Желтая карточка
С. Фофана
49'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Замена
️️️️
А. Хатиб
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
4-2-1-3
1
Родак
61
Аль-Отаиб
3
Маду
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
42
Фофана
23
Вейналдум
11
Витиньо
21
Радиф
9
Дембеле
9
Экамби
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
14
Ляпорт
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
25
Отавио
33
Аль-Олаян
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
33
Аль-Олаян
9
Экамби
37
Хинди
37
Хинди
9
Экамби
21
Радиф
10
Медран
10
Медран
21
Радиф
11
Витиньо
67
Кошта
67
Кошта
11
Витиньо
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
11
Количество передач
389
479
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
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