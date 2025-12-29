Матч 19 тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» имеет важнейшее турнирное значение. Лондонский клуб оказался в зоне вылета и остро нуждается в очках, тогда как «Брайтон» располагается в середине таблицы, но также переживает затяжной спад. Очная встреча может стать ключевой для обоих коллективов в контексте борьбы за стабильность.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» подходит к игре после домашнего поражения от «Фулхэма» со счетом 0:1. Команда проигрывает три тура подряд и занимает 18 место, набрав всего 13 очков. Основной проблемой остается оборона: клуб пропускает в 15 матчах АПЛ подряд, а за последние пять игр получил 9 мячей. Атака также нестабильна – в среднем 0.80 гола за матч. Тем не менее дома «Вест Хэм» традиционно действует смелее и регулярно забивает «Брайтону».

«Брайтон»

«Брайтон» в прошлом туре уступил «Арсеналу» 1:2 и продлил серию без побед до пяти матчей. Команда идет на 13 месте с 24 очками, но форма также далека от оптимальной. За последние пять игр «чайки» пропустили 9 мячей, что нехарактерно для их игрового стиля. При этом «Брайтон» стабильно создает моменты и забивает в матчах против «Вест Хэма», включая недавние очные встречи.

Факты о командах

«Вест Хэм»

18 место после 18 туров

Пропускает в 15 матчах АПЛ подряд

В среднем 0.80 забито и 1.80 пропущено за игру

Забивает в 3 последних матчах против «Брайтона»

«Брайтон»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за игру

Не проигрывает «Вест Хэму» в 16 из 18 последних очных матчей

Забивает в 3 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брайтон»

Обе команды находятся в непростой форме, регулярно допускают ошибки в обороне и испытывают давление из-за турнирной ситуации. «Вест Хэм» будет вынужден играть активно, а «Брайтон» традиционно хорошо использует свободные зоны. При таких вводных наиболее логичным выглядит сценарий с обменом голами и осторожным исходом без явного доминирования одной из сторон.

Рекомендованные ставки: