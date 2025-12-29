Введите ваш ник на сайте
«Вест Хэм» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 30 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

29 декабря 2025 8:18
Вест Хэм - Брайтон
30 дек. 2025, вторник 22:30 | Англия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют – да
Сделать ставку

Матч 19 тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» имеет важнейшее турнирное значение. Лондонский клуб оказался в зоне вылета и остро нуждается в очках, тогда как «Брайтон» располагается в середине таблицы, но также переживает затяжной спад. Очная встреча может стать ключевой для обоих коллективов в контексте борьбы за стабильность.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» подходит к игре после домашнего поражения от «Фулхэма» со счетом 0:1. Команда проигрывает три тура подряд и занимает 18 место, набрав всего 13 очков. Основной проблемой остается оборона: клуб пропускает в 15 матчах АПЛ подряд, а за последние пять игр получил 9 мячей. Атака также нестабильна – в среднем 0.80 гола за матч. Тем не менее дома «Вест Хэм» традиционно действует смелее и регулярно забивает «Брайтону».

«Брайтон»

«Брайтон» в прошлом туре уступил «Арсеналу» 1:2 и продлил серию без побед до пяти матчей. Команда идет на 13 месте с 24 очками, но форма также далека от оптимальной. За последние пять игр «чайки» пропустили 9 мячей, что нехарактерно для их игрового стиля. При этом «Брайтон» стабильно создает моменты и забивает в матчах против «Вест Хэма», включая недавние очные встречи.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • 18 место после 18 туров
  • Пропускает в 15 матчах АПЛ подряд
  • В среднем 0.80 забито и 1.80 пропущено за игру
  • Забивает в 3 последних матчах против «Брайтона»

«Брайтон»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за игру
  • Не проигрывает «Вест Хэму» в 16 из 18 последних очных матчей
  • Забивает в 3 последних матчах против этого соперника

Личные встречи
15% (3)
50% (10)
35% (7)
28
Забитых мячей
34
1.4
В среднем за матч
1.7
6:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 2
30.12.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
1 : 1
07.12.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
3 : 2
26.04.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.12.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 0
02.01.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 3
26.08.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
4 : 0
04.03.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
0 : 2
21.08.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брайтон
3 : 1
22.05.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.12.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
15.05.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.12.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
3 : 3
01.02.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
1 : 1
17.08.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 2
02.01.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
1 : 0
05.10.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
3 : 1
03.02.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 3
20.10.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Вест Хэм
6 : 0
14.04.2012
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 1
24.10.2011
Вест Хэм
Показать все

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брайтон»

Обе команды находятся в непростой форме, регулярно допускают ошибки в обороне и испытывают давление из-за турнирной ситуации. «Вест Хэм» будет вынужден играть активно, а «Брайтон» традиционно хорошо использует свободные зоны. При таких вводных наиболее логичным выглядит сценарий с обменом голами и осторожным исходом без явного доминирования одной из сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.70

1.78
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Брайтон Вест Хэм
18+
  • Читайте нас: 