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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 21 декабря 2024
Вест Хэм
21.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
58'
М. Кудус
51'
М. Виффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Брайтон
Замена
Г. Родригес
️️️️
Э. Альварес
90'
85'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
К. Митома
84'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Замена
О. Скарлс
️️️️
Л. Пакета
71'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Эмерсон
71'
68'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ж. Рюттер
68'
Замена
Я. Минте
️️️️
Б. Груда
67'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
ГОЛ! 1:1!
М. Кудус
58'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Н. Фуллкруг
57'
56'
Замена
Я. Аяри
️️️️
М. Виффер
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Виффер
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
К. Мавропанос
46'
45'
+3
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
К. Мавропанос
35'
Желтая карточка
Л. Пакета
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
11
Пакета
20
Кудус
20
Боуэн
10
Фуллкруг
4-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
2
Эступиньян
20
Балеба
27
Виффер
10
Груда
22
Митома
10
Рюттер
9
Педро
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Тодибо
15
Мавропанос
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
11
Пакета
30
Скарлс
30
Скарлс
11
Пакета
4
Альварес
2
Родригес
2
Родригес
4
Альварес
10
Фуллкруг
38
Саммервил
38
Саммервил
10
Фуллкруг
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
27
Виффер
26
Аяри
26
Аяри
27
Виффер
10
Рюттер
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Рюттер
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
22
Митома
11
Фергюсон
11
Фергюсон
22
Митома
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
20
Офсайды
5
1
Количество передач
364
427
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.76
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Лондон
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