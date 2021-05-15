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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 15 мая 2021
Брайтон
15.05.2021, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
84'
Д. Уэлбек
87'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вест Хэм
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Бенрахма
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Тау
84'
Замена
П. Тау
️️️️
А. Джаханбакш
74'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Альсате
68'
64'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
Желтая карточка
И. Биссума
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
3-4-2-1
97
Санчес
4
Уайт
4
Уэбстер
33
Берн
7
Модер
28
Биссума
7
Альсате
13
Гросс
19
Троссард
11
Джаханбакш
18
Уэлбек
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
77
Лингард
18
Антонио
11
Джаханбакш
10
Тау
10
Тау
11
Джаханбакш
7
Альсате
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Альсате
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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