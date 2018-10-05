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Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 05 октября 2018
Брайтон
05.10.2018, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
25'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вест Хэм
88'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Мач
86'
83'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
М. Нобл
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Проппер
80'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Джаханбакш
71'
70'
Замена
Лукас
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Б. Каял
61'
60'
Замена
М. Антонио
️️️️
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
А. Джаханбакш
58'
57'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Желтая карточка
Ш. Даффи
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Б. Каял
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-3-1
13
Райан
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
2
Бруно
24
Проппер
7
Каял
7
Мач
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
39
Мюррэй
4-1-2-2-1
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
16
Нобл
14
Мба Обьянг
7
Ярмоленко
7
Андерсон
7
Арнаутович
11
Джаханбакш
21
Искьердо
21
Искьердо
11
Джаханбакш
24
Проппер
28
Биссума
28
Биссума
24
Проппер
7
Мач
9
Локадия
9
Локадия
7
Мач
16
Нобл
23
Снодграсс
23
Снодграсс
16
Нобл
14
Мба Обьянг
18
Антонио
18
Антонио
14
Мба Обьянг
7
Ярмоленко
7
Лукас
7
Лукас
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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