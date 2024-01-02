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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 02 января 2024
Вест Хэм
02.01.2024, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Брайтон
74'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ф. Буонанотте
74'
Замена
Я. Модер
️️️️
А. Уэбстер
Замена
Д. Мубама
️️️️
С. Бенрахма
73'
67'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Б. Джонсон
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
(К)
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
(К)
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-1-3
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
21
Огбонна
2
Джонсон
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
3-1-3-1-2
23
Стил
6
ван Хеке
4
Уэбстер
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
13
Гросс
6
Гилмор
20
Милнер
10
Буонанотте
18
Уэлбек
9
Педро
10
Бенрахма
28
Мубама
28
Мубама
10
Бенрахма
4
Уэбстер
7
Модер
7
Модер
4
Уэбстер
10
Буонанотте
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Буонанотте
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
1
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
4
6
Офсайды
3
1
Количество передач
378
845
Сейвы
8
2
Точность передач %
81
92
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.81
2.48
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Лондон
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