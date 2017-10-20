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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 20 октября 2017
Вест Хэм
20.10.2017, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
10'
Г. Мюррэй
45+2'
Х. Искьердо
75'
Г. Мюррэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Брайтон
84'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Кноккарт
76'
Замена
И. Браун
️️️️
П. Гросс
75'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Мюррэй
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Арнаутович
74'
70'
Замена
С. Мач
️️️️
Х. Искьердо
Замена
А. Айю
️️️️
Ш. Куяте
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Х. Искьердо
Пас отдал
Д. Проппер
Желтая карточка
Чичарито
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Харт
26
Масуаку
6
Фонте
23
Рид
5
Сабалета
8
Куяте
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
14
Чичарито
7
Арнаутович
18
Антонио
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
93
Кноккарт
21
Искьердо
39
Мюррэй
7
Арнаутович
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Арнаутович
8
Куяте
24
Айю
24
Айю
8
Куяте
21
Искьердо
7
Мач
7
Мач
21
Искьердо
93
Кноккарт
18
Скелотто
18
Скелотто
93
Кноккарт
13
Гросс
37
Браун
37
Браун
13
Гросс
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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