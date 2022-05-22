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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 22 мая 2022
Брайтон
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
50'
Й. Велтман
80'
П. Гросс
90+2'
Д. Уэлбек
40'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вест Хэм
ГОЛ! 3:1!
Д. Уэлбек
90'
+2
Желтая карточка
Н. Мопе
83'
ГОЛ! 2:1!
П. Гросс
Пас отдал
Д. Уэлбек
80'
80'
Замена
М. Нобл
️️️️
П. Форнальс
80'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
80'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Ланзини
Замена
Э. Мвепу
️️️️
М. Кайседо
79'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
С. Мач
75'
ГОЛ! 1:1!
Й. Велтман
Пас отдал
С. Мач
50'
Замена
Н. Мопе
️️️️
И. Биссума
46'
42'
Желтая карточка
Т. Соучек
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-3-1-1
97
Санчес
17
Кукурелья
5
Данк
4
Уэбстер
34
Велтман
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
18
Уэлбек
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
7
Мач
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Мач
25
Кайседо
12
Мвепу
12
Мвепу
25
Кайседо
28
Биссума
11
Мопе
11
Мопе
28
Биссума
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
8
Форнальс
16
Нобл
16
Нобл
8
Форнальс
22
Ланзини
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
22
Ланзини
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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