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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 26 августа 2023
Брайтон
26.08.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
81'
П. Гросс
19'
Д. Уорд-Проус
58'
Д. Боуэн
63'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вест Хэм
89'
Желтая карточка
Т. Керер
Желтая карточка
К. Митома
88'
85'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Пакета
84'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Э. Альварес
ГОЛ! 1:3!
П. Гросс
Пас отдал
Й. Велтман
81'
79'
Замена
Т. Керер
️️️️
М. Антонио
Замена
С. Адингра
️️️️
С. Мач
72'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Милнер
72'
63'
ГОЛ! 0:3!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Боуэн
Замена
А. Лаллана
️️️️
Б. Гилмор
60'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Уэлбек
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
С. Бенрахма
45'
+1
Желтая карточка
Э. Альварес
39'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Т. Соучек
24'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
3-3-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
20
Милнер
13
Гросс
6
Гилмор
22
Митома
7
Мач
18
Уэлбек
11
Фергюсон
4-2-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Огбонна
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
18
Антонио
20
Милнер
34
Велтман
34
Велтман
20
Милнер
6
Гилмор
10
Лаллана
10
Лаллана
6
Гилмор
7
Мач
7
Адингра
7
Адингра
7
Мач
18
Уэлбек
9
Педро
9
Педро
18
Уэлбек
18
Антонио
6
Керер
6
Керер
18
Антонио
4
Альварес
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Альварес
28
Соучек
10
Бенрахма
10
Бенрахма
28
Соучек
11
Пакета
28
Ингс
28
Ингс
11
Пакета
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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