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Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 03 февраля 2018
Брайтон
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
8'
Г. Мюррэй
59'
Х. Искьердо
75'
П. Гросс
30'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Стивенс
81'
ГОЛ! 3:1!
П. Гросс
Пас отдал
Д. Проппер
75'
Желтая карточка
Х. Искьердо
60'
ГОЛ! 2:1!
Х. Искьердо
59'
Желтая карточка
Л. Данк
50'
30'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
Ж. Мариу
8'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
П. Гросс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-4-2-1
13
Райан
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
18
Скелотто
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
3-4-2-1
13
Адриан
5
Сабалета
21
Огбонна
39
Коллинс
3
Бирам
41
Райс
8
Куяте
3
Крессуэлл
23
Мариу
16
Нобл
14
Чичарито
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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