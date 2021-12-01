Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 01 декабря 2021
Вест Хэм
01.12.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
5'
Т. Соучек
89'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Брайтон
90'
Желтая карточка
Н. Мопе
89'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Т. Лэмпти
Замена
А. Масуаку
️️️️
П. Форнальс
76'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
76'
70'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
36'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
А. Уэбстер
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
П. Форнальс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Сонни Перкинс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
15
Доусон
4
Зума
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-3-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
17
Кукурелья
28
Биссума
7
Модер
16
Сармиенто
10
Лаллана
19
Троссард
11
Мопе
8
Форнальс
26
Масуаку
26
Масуаку
8
Форнальс
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
4
Уэбстер
25
Даффи
25
Даффи
4
Уэбстер
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Сонни Перкинс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Сонни Перкинс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Брайтон
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+