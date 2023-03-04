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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 04 марта 2023
Брайтон
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Вест Хэм
18'
А. Мак Аллистер (П)
52'
Й. Велтман
69'
К. Митома
89'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Вест Хэм
ГОЛ! 4:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Ф. Буонанотте
89'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
К. Митома
83'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Э. Фергюсон
83'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
С. Мач
76'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
П. Эступиньян
76'
76'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Т. Соучек
76'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 3:0!
К. Митома
Пас отдал
П. Гросс
69'
68'
Замена
К. Зума
️️️️
А. Огбонна
60'
Желтая карточка
Д. Райс
59'
Желтая карточка
Д. Боуэн
55'
Желтая карточка
Т. Соучек
ГОЛ! 2:0!
Й. Велтман
Пас отдал
А. Мак Аллистер
52'
46'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мак Аллистер
18'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Т. Лэмпти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Стил
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
48
Лэмпти
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
22
Митома
7
Мач
11
Фергюсон
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Джонсон
21
Агер
21
Огбонна
33
Эмерсон
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
28
Ингс
48
Лэмпти
34
Велтман
34
Велтман
48
Лэмпти
11
Фергюсон
16
Сармиенто
16
Сармиенто
11
Фергюсон
7
Мач
10
Буонанотте
10
Буонанотте
7
Мач
22
Митома
10
Энкисо
10
Энкисо
22
Митома
2
Эступиньян
18
Уэлбек
18
Уэлбек
2
Эступиньян
21
Огбонна
4
Зума
4
Зума
21
Огбонна
28
Соучек
4
Даунс
4
Даунс
28
Соучек
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
11
Пакета
22
Ланзини
22
Ланзини
11
Пакета
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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