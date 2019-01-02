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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 02 января 2019
Вест Хэм
02.01.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
66'
М. Арнаутович
68'
М. Арнаутович
56'
Д. Стивенс
58'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Брайтон
82'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
80'
Желтая карточка
С. Мач
73'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Бернардо
ГОЛ! 2:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Антонио
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Нобл
66'
Замена
М. Нобл
️️️️
Р. Снодграсс
63'
Замена
М. Антонио
️️️️
П. Мба Обьянг
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Даффи
Пас отдал
П. Гросс
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стивенс
Замена
Лукас
️️️️
Э. Кэрролл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
14
Мба Обьянг
23
Снодграсс
7
Андерсон
9
Кэрролл
7
Арнаутович
4-3-1-2
27
Баттон
33
Монтойя
25
Даффи
5
Данк
13
Бернардо
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
9
Локадия
39
Мюррэй
23
Снодграсс
16
Нобл
16
Нобл
23
Снодграсс
14
Мба Обьянг
18
Антонио
18
Антонио
14
Мба Обьянг
9
Кэрролл
7
Лукас
7
Лукас
9
Кэрролл
13
Бернардо
13
Бонг
13
Бонг
13
Бернардо
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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