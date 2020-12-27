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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 27 декабря 2020
Вест Хэм
27.12.2020, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
60'
Б. Джонсон
82'
Т. Соучек
44'
Н. Мопе
70'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Брайтон
90'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Н. Мопе
83'
Замена
П. Гросс
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:2!
Т. Соучек
82'
70'
ГОЛ! 1:2!
Л. Данк
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
М. Ланзини
60'
46'
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Лаллана
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
46'
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Нобл
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-4-1-2
22
Фабиански
34
Цоуфал
2
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
2
Джонсон
16
Нобл
22
Аллер
20
Боуэн
4-1-2-3
97
Санчес
4
Уайт
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
28
Биссума
7
Мач
10
Лаллана
18
Уэлбек
11
Мопе
19
Троссард
16
Нобл
22
Ланзини
22
Ланзини
16
Нобл
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
18
Уэлбек
13
Гросс
13
Гросс
18
Уэлбек
10
Лаллана
7
Альсате
7
Альсате
10
Лаллана
11
Мопе
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Мопе
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
9
Анди Зекири
ЦФ
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
9
Анди Зекири
ЦФ
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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