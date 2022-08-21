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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 21 августа 2022
Вест Хэм
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
22'
А. Мак Аллистер (П)
66'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Брайтон
90'
+3
Замена
К. Митома
️️️️
Л. Троссард
85'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
С. Мач
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
75'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
75'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Антонио
75'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
71'
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Троссард
Пас отдал
П. Гросс
63'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Лаллана
Замена
Д. Скамакка
️️️️
П. Форнальс
62'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
Т. Керер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
6
Керер
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
3-1-2-3-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
70
Корне
70
Корне
18
Антонио
8
Форнальс
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Форнальс
10
Лаллана
2
Эступиньян
2
Эступиньян
10
Лаллана
7
Мач
12
Мвепу
12
Мвепу
7
Мач
19
Троссард
22
Митома
22
Митома
19
Троссард
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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