«Аль-Ахли» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 30 декабря 2025 с коэффициентом 1.45

29 декабря 2025 8:00
Аль-Ахли - Аль-Фейха
30 дек. 2025, вторник 18:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1.45
Победа «Аль-Ахли»
Матч 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии пройдет на поле «Аль-Ахли», который продолжает борьбу за место в группе лидеров. Хозяева подходят к встрече в статусе фаворита, тогда как «Аль-Фейха» располагается в середине таблицы и старается набирать очки за счет организованной игры и осторожной тактики.

«Аль-Ахли»

После 10 туров команда набрала 19 очков и занимает 4 место. Несмотря на поражение от «Аль-Фатеха» в прошлом туре, «Аль-Ахли» сохраняет высокую результативность. Команда забивает в восьми матчах подряд в рамках Высшей лиги, а за последние пять игр отличилась 11 раз. В среднем это 2.20 гола за матч, что подтверждает стабильную атакующую модель. При этом оборона не всегда выглядит надежно – 7 пропущенных мячей за тот же период. На своем поле «Аль-Ахли» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и уверенно чувствует себя против «Аль-Фейхи».

«Аль-Фейха»

Гости после 10 туров имеют 12 очков и идут на 10 позиции. Команда редко играет результативно, предпочитая сдержанный футбол. В последних пяти матчах «Аль-Фейха» забила 6 голов и пропустила 7, что отражает баланс, но без яркого преимущества в атаке. Против «Аль-Ахли» статистика складывается неудачно: четыре поражения подряд и ни одного забитого мяча в этих встречах.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • 4 место после 10 туров
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • 4 победы подряд в очных матчах с «Аль-Фейхой»

«Аль-Фейха»

  • 10 место в таблице
  • В среднем 1.20 гола за матч
  • Пропускает 1.40 гола за игру
  • Не забивает «Аль-Ахли» в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Фейха»

Форма и история личных встреч говорят в пользу хозяев. «Аль-Ахли» стабильно создает моменты и регулярно забивает, тогда как «Аль-Фейха» испытывает серьезные трудности именно в матчах против этого соперника. При этом гости способны сыграть осторожно, что может повлиять на общий тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.45
  • Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.80

1.45
Победа «Аль-Ахли»
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига
