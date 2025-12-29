Матч 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии пройдет на поле «Аль-Ахли», который продолжает борьбу за место в группе лидеров. Хозяева подходят к встрече в статусе фаворита, тогда как «Аль-Фейха» располагается в середине таблицы и старается набирать очки за счет организованной игры и осторожной тактики.
«Аль-Ахли»
После 10 туров команда набрала 19 очков и занимает 4 место. Несмотря на поражение от «Аль-Фатеха» в прошлом туре, «Аль-Ахли» сохраняет высокую результативность. Команда забивает в восьми матчах подряд в рамках Высшей лиги, а за последние пять игр отличилась 11 раз. В среднем это 2.20 гола за матч, что подтверждает стабильную атакующую модель. При этом оборона не всегда выглядит надежно – 7 пропущенных мячей за тот же период. На своем поле «Аль-Ахли» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и уверенно чувствует себя против «Аль-Фейхи».
«Аль-Фейха»
Гости после 10 туров имеют 12 очков и идут на 10 позиции. Команда редко играет результативно, предпочитая сдержанный футбол. В последних пяти матчах «Аль-Фейха» забила 6 голов и пропустила 7, что отражает баланс, но без яркого преимущества в атаке. Против «Аль-Ахли» статистика складывается неудачно: четыре поражения подряд и ни одного забитого мяча в этих встречах.
Факты о командах
«Аль-Ахли»
- 4 место после 10 туров
- Забивает в 8 матчах подряд
- В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах
- 4 победы подряд в очных матчах с «Аль-Фейхой»
«Аль-Фейха»
- 10 место в таблице
- В среднем 1.20 гола за матч
- Пропускает 1.40 гола за игру
- Не забивает «Аль-Ахли» в 4 последних очных встречах
Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Фейха»
Форма и история личных встреч говорят в пользу хозяев. «Аль-Ахли» стабильно создает моменты и регулярно забивает, тогда как «Аль-Фейха» испытывает серьезные трудности именно в матчах против этого соперника. При этом гости способны сыграть осторожно, что может повлиять на общий тотал.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.45
- Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.80