Матч 19 тура английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» сводит команды с противоположными турнирными задачами. «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом» продолжает борьбу за еврокубковые позиции, тогда как «Вулверхэмптон» находится на последнем месте и переживает затяжной кризис результатов. Разница в форме и психологии сторон делает хозяев явным фаворитом встречи.

«Манчестер Юнайтед»

Команда стабильно действует в атаке: в шести последних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» неизменно забивает, а за последние пять встреч отличился 11 раз. Победа над «Ньюкаслом» 1:0 позволила укрепиться в верхней части таблицы, однако оборона по-прежнему не безупречна – в среднем 1.60 пропущенного мяча за игру. Тем не менее дома манкунианцы чаще контролируют темп и создают достаточное количество моментов.

«Вулверхэмптон»

Ситуация у «Вулверхэмптона» критическая. Команда проигрывает в 11 последних матчах чемпионата и пропускает уже в 22 играх подряд. За последние пять туров гости позволили соперникам забить 11 мячей, при этом сами отличились лишь трижды. Даже в матчах, где удается навязать борьбу, оборона регулярно дает сбои, а результативность остается одной из худших в лиге.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

6 место после 18 туров

Забивает в 6 последних матчах АПЛ

В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 встречах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Вулверхэмптон»

Последнее место в таблице

Проигрывает в 12 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

Текущая форма команд указывает на заметное преимущество хозяев. «Манчестер Юнайтед» регулярно реализует свои моменты, а «Вулверхэмптон» допускает слишком много ошибок в защите. При этом гости способны воспользоваться не самой надежной обороной соперника и отличиться хотя бы раз, но этого вряд ли хватит для положительного результата.

Рекомендованные ставки: