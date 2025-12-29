Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 30 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

29 декабря 2025 8:28
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
30 дек. 2025, вторник 23:15 | Англия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 19 тура английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» сводит команды с противоположными турнирными задачами. «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ньюкаслом» продолжает борьбу за еврокубковые позиции, тогда как «Вулверхэмптон» находится на последнем месте и переживает затяжной кризис результатов. Разница в форме и психологии сторон делает хозяев явным фаворитом встречи.

«Манчестер Юнайтед»

Команда стабильно действует в атаке: в шести последних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» неизменно забивает, а за последние пять встреч отличился 11 раз. Победа над «Ньюкаслом» 1:0 позволила укрепиться в верхней части таблицы, однако оборона по-прежнему не безупречна – в среднем 1.60 пропущенного мяча за игру. Тем не менее дома манкунианцы чаще контролируют темп и создают достаточное количество моментов.

«Вулверхэмптон»

Ситуация у «Вулверхэмптона» критическая. Команда проигрывает в 11 последних матчах чемпионата и пропускает уже в 22 играх подряд. За последние пять туров гости позволили соперникам забить 11 мячей, при этом сами отличились лишь трижды. Даже в матчах, где удается навязать борьбу, оборона регулярно дает сбои, а результативность остается одной из худших в лиге.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • 6 место после 18 туров
  • Забивает в 6 последних матчах АПЛ
  • В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 встречах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Вулверхэмптон»

  • Последнее место в таблице
  • Проигрывает в 12 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч

Личные встречи
59% (16)
19% (5)
22% (6)
42
Забитых мячей
22
1.56
В среднем за матч
0.81
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
30.12.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1 : 4
08.12.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
20.04.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
26.12.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3 : 4
01.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
14.08.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
13.05.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
31.12.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
03.01.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
29.08.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
23.05.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
29.12.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
01.02.2020
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
15.01.2020
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
0 : 0
04.01.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
19.08.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
02.04.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Вулверхэмптон
2 : 1
16.03.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
22.09.2018
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 5
18.03.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
05.02.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
06.11.2010
Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 2
26.10.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
06.03.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
15.12.2009
Вулверхэмптон
Кубок Английской лиги,
Манчестер Юнайтед
1 : 0
23.09.2009
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

Текущая форма команд указывает на заметное преимущество хозяев. «Манчестер Юнайтед» регулярно реализует свои моменты, а «Вулверхэмптон» допускает слишком много ошибок в защите. При этом гости способны воспользоваться не самой надежной обороной соперника и отличиться хотя бы раз, но этого вряд ли хватит для положительного результата.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
