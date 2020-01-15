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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 15 января 2020
Манчестер Юнайтед
15.01.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
67'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
84'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Желтая карточка
Г. Магуайр
74'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
А. Марсьяль
67'
59'
Желтая карточка
П. Нету
Желтая карточка
Фред
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Андреас Перейра
АП
19
Тахит Чон
ПВ
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
4-1-2-2-1
44
Ромеро
33
Уильямс
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
11
Гринвуд
64
Мата
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-1-2-1-2
26
Радди
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
9
Хименес
7
Нету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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