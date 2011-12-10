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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 10 декабря 2011
Манчестер Юнайтед
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Нани
27'
У. Руни
56'
Нани
62'
У. Руни
47'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Р. Фердинанд
+1
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
Э. Янг
️️️️
Нани
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
С. Хант
️️️️
Д. О'Хара
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 4:1!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 3:1!
Нани
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Джарвис
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Л. Валенсия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
5
Фердинанд
6
Смоллинг
4
Джонс
27
Эвра
35
Эванс
16
Кэррик
25
Валенсия
17
Нани
18
Уэлбек
32
Руни
3-5-2
13
Хеннесси
23
Зубар
28
Джонсон
6
Берра
16
Джарвис
16
Эдвардс
20
Хенри
3
Уорд
23
О'Хара
26
Флетчер
9
Дойл
17
Нани
15
Янг
15
Янг
17
Нани
27
Эвра
3
Фрайерс
3
Фрайерс
27
Эвра
18
Уэлбек
9
Македа
9
Македа
18
Уэлбек
23
О'Хара
12
Хант
12
Хант
23
О'Хара
16
Эдвардс
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Эдвардс
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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