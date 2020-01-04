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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 января 2020
Вулверхэмптон
04.01.2020, суббота, 20:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Ж. Моутинью
90'
+4
86'
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
Р. Сайсс
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
4-1-1-1-1
26
Радди
19
Винагре
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
21
Невеш
18
Дендокер
24
Траоре
7
Нету
4-1-1-3-1
44
Ромеро
15
Янг
3
Линделеф
5
Магуайр
33
Уильямс
18
Матич
11
Гринвуд
19
Чон
8
Перейра
64
Мата
7
Джеймс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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