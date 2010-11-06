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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 06 ноября 2010
Манчестер Юнайтед
06.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
45'
П. Джи Сун
90'
П. Джи Сун
66'
С. Эбанкс-Блейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
ГОЛ! 2:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
Д. Флетчер
Желтая карточка
Чичарито
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Н. Мильяш
Замена
Ф. Македа
️️️️
Бебе
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. О'Ши
ГОЛ! 1:1!
С. Эбанкс-Блейк
Пас отдал
Н. Мильяш
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Хант
ГОЛ! 1:0!
П. Джи Сун
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
Бебе
️️️️
О. Харгривз
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
20
Оуэн Харгривз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
3-2-4-1
1
ван дер Сар
5
Фердинанд
16
О'Ши
30
Браун
27
Эвра
15
Видич
33
Пак Джи Сун
20
Харгривз
24
Флетчер
32
Обертан
14
Чичарито
3-5-1-1
1
Ханеманн
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
16
Джарвис
20
Хенри
10
Мильяш
3
Уорд
12
Хант
16
Эдвардс
9
Дойл
20
Харгривз
12
Бебе
12
Бебе
20
Харгривз
16
О'Ши
22
Скоулз
22
Скоулз
16
О'Ши
Бебе
9
Македа
9
Македа
Бебе
10
Мильяш
28
Мансьенн
28
Мансьенн
10
Мильяш
16
Эдвардс
26
Флетчер
26
Флетчер
16
Эдвардс
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
12
Хант
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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