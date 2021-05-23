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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 мая 2021
Вулверхэмптон
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
39'
Н. Семеду
13'
Э. Эланга
45+4'
Х. Мата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
90'
+7
90'
+6
Замена
У. Фиш
️️️️
Д. Джеймс
Замена
Маршал
️️️️
Р. Айт Нури
83'
82'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
В. Боли
75'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Л. Дендокер
60'
56'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Мата
Желтая карточка
Л. Дендокер
41'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
41'
ГОЛ! 1:1!
Н. Семеду
Пас отдал
Ф. Силва
39'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Траоре
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эланга
Пас отдал
Д. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Витинья
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
21
Силва
4-1-1-3-1
1
Хендерсон
13
Теллес
4
Туанзебе
3
Байи
33
Уильямс
18
Матич
6
ван де Бек
16
Диалло
64
Мата
19
Эланга
7
Джеймс
21
Айт Нури
21
Маршал
21
Маршал
21
Айт Нури
18
Дендокер
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
18
Дендокер
24
Траоре
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Траоре
64
Мата
28
Меджбри
28
Меджбри
64
Мата
7
Джеймс
2
Фиш
2
Фиш
7
Джеймс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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