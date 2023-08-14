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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 14 августа 2023
Манчестер Юнайтед
14.08.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
76'
Р. Варан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Замена
С. Мактоминей
️️️️
М. Рэшфорд
88'
88'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Ж. Гомес
77'
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Кунья
77'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
77'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варан
Пас отдал
А. Ван-Биссака
76'
69'
Желтая карточка
П. Нету
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Гарначо
68'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Маунт
68'
63'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Сарабия
Замена
В. Линделеф
️️️️
Л. Мартинес
46'
Желтая карточка
Л. Шоу
45'
35'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
27'
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
Л. Мартинес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
17
Гарначо
7
Маунт
4-1-2-2-1
1
Са
27
Семеду
3
Килман
15
Доусон
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Нуньес
35
Гомес
7
Сарабия
7
Нету
10
Кунья
6
Мартинес
29
Линделеф
29
Линделеф
6
Мартинес
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
7
Маунт
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Маунт
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
17
Гарначо
19
Санчо
19
Санчо
17
Гарначо
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
10
Кунья
21
Силва
21
Силва
10
Кунья
7
Сарабия
7
Хванг
7
Хванг
7
Сарабия
35
Гомес
11
Калайджич
11
Калайджич
35
Гомес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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