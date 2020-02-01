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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 01 февраля 2020
Манчестер Юнайтед
01.02.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
90'
+1
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Р. Хименес
Замена
Д. Далот
️️️️
Д. Джеймс
88'
Желтая карточка
Л. Шоу
84'
Желтая карточка
В. Линделеф
79'
76'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
А. Траоре
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Перейра
72'
71'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
70'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
57'
Желтая карточка
Р. Невеш
Желтая карточка
Б. Фернандеш
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Фернандеш
64
Мата
7
Джеймс
9
Марсьяль
8
Перейра
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
7
Джеймс
2
Далот
2
Далот
7
Джеймс
8
Перейра
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Перейра
7
Джеймс
77
Лингард
77
Лингард
7
Джеймс
9
Хименес
18
Дендокер
18
Дендокер
9
Хименес
24
Траоре
11
Поденсе
11
Поденсе
24
Траоре
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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