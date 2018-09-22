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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 22 сентября 2018
Манчестер Юнайтед
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
18'
Фред
53'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
87'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Д. Жота
80'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Ж. Моутинью
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кошта
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Лингард
75'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Фред
63'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Санчес
63'
61'
Желтая карточка
Р. Невеш
53'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Моутинью
Пас отдал
Р. Хименес
Желтая карточка
Л. Шоу
40'
ГОЛ! 1:0!
Фред
Пас отдал
П. Погба
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Фред
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
6
Смоллинг
8
Погба
25
Феллайни
7
Фред
25
Валенсия
77
Лингард
4
Санчес
9
Лукаку
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
20
Жота
11
Кошта
9
Хименес
4
Санчес
64
Мата
64
Мата
4
Санчес
77
Лингард
8
Перейра
8
Перейра
77
Лингард
7
Фред
9
Марсьяль
9
Марсьяль
7
Фред
8
Моутинью
29
Сайсс
29
Сайсс
8
Моутинью
20
Жота
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
11
Кошта
24
Траоре
24
Траоре
11
Кошта
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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