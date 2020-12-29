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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 29 декабря 2020
Манчестер Юнайтед
29.12.2020, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
90+3'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
90'
+3
73'
Желтая карточка
Р. Патрисиу
68'
Замена
Ф. Силва
️️️️
П. Нету
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Гринвуд
64'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
50'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Теллес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
13
Теллес
3
Байи
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
3
Килман
21
Айт Нури
29
Сайсс
25
Хувер
8
Невеш
15
Коди
17
Витинья
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
13
Теллес
23
Шоу
23
Шоу
13
Теллес
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
11
Гринвуд
7
Нету
21
Силва
21
Силва
7
Нету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
7
Тео Корбяну
ЦФ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
26
Джон Радди
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
7
Тео Корбяну
ЦФ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
26
Джон Радди
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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