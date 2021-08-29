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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 августа 2021
Вулверхэмптон
29.08.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
80'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
П. Погба
90'
+3
Желтая карточка
Д. Далот
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
90'
+2
89'
Замена
Д. Далот
️️️️
М. Гринвуд
Замена
Ф. Силва
️️️️
А. Траоре
87'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
К. Коди
87'
84'
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
Р. Сайсс
84'
Желтая карточка
Р. Невеш
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
Р. Варан
72'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Санчо
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Тринкау
70'
53'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. Джеймс
44'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
24
Траоре
7
Тринкау
9
Хименес
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
19
Варан
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Джеймс
15
Коди
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
15
Коди
24
Траоре
21
Силва
21
Силва
24
Траоре
7
Тринкау
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Тринкау
11
Гринвуд
2
Далот
2
Далот
11
Гринвуд
19
Санчо
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Санчо
7
Джеймс
10
Кавани
10
Кавани
7
Джеймс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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