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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 марта 2010
Вулверхэмптон
06.03.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
72'
П. Скоулз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Воукс
️️️️
М. Джарвис
Замена
Э. Кеох
️️️️
А. Гедиура
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Уорд
Замена
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Гибсон
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Г. Невилл
️️️️
У. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
20
Карл Хенри
(К)
ЛП
6
Адлан Гедиура
ОП
44
Кевин Фоли
ЦП
16
Мэттью Джарвис
АП
3
Дэвид Джонс
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
30
Уэс Браун
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханеманн
3
Уорд
6
Берра
6
Крэддок
23
Зубар
6
Гедиура
20
Хенри
44
Фоли
3
Джонс
16
Джарвис
9
Дойл
4-1-2-1-1
1
ван дер Сар
30
Браун
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
22
Скоулз
25
Валенсия
24
Гибсон
17
Нани
10
Бербатов
6
Гедиура
38
Кеох
38
Кеох
6
Гедиура
16
Джарвис
19
Воукс
19
Воукс
16
Джарвис
3
Уорд
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
3
Уорд
30
Браун
0
Невилл
0
Невилл
30
Браун
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
92
Диуф
92
Диуф
24
Гибсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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