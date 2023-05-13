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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 13 мая 2023
Манчестер Юнайтед
13.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
32'
А. Марсьяль
90+4'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Желтая карточка
А. Гарначо
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
А. Гарначо
Пас отдал
Б. Фернандеш
90'
+4
88'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Санчо
82'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
81'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Варан
81'
78'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Коста
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Лемина
Замена
В. Вегхорст
️️️️
А. Марсьяль
69'
62'
Замена
У. Буэно
️️️️
Тоти
61'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Кунья
46'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Нету
Желтая карточка
Каземиро
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Антони
32'
15'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
19
Варан
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
24
Эриксен
8
Фернандеш
19
Санчо
9
Марсьяль
7
Антони
4-2-1-1-2
25
Бентли
27
Семеду
3
Килман
24
Тоти
15
Доусон
8
Невеш
99
Лемина
27
Нуньес
7
Нету
10
Кунья
19
Коста
19
Варан
5
Магуайр
5
Магуайр
19
Варан
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
19
Санчо
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Санчо
9
Марсьяль
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Марсьяль
24
Тоти
3
Буэно
3
Буэно
24
Тоти
99
Лемина
24
Траоре
24
Траоре
99
Лемина
10
Кунья
11
Поденсе
11
Поденсе
10
Кунья
19
Коста
9
Хименес
9
Хименес
19
Коста
7
Нету
7
Хванг
7
Хванг
7
Нету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Жозе Са
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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