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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 марта 2019
Вулверхэмптон
16.03.2019, суббота, 22:55
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
70'
Р. Хименес
76'
Д. Жота
90+5'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
90'
+4
Желтая карточка
Д. Далот
Желтая карточка
К. Коди
86'
84'
Желтая карточка
В. Линделеф
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Невеш
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
70'
62'
Желтая карточка
А. Эррера
52'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
45'
+1
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
Р. Невеш
43'
Желтая карточка
В. Боли
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
3-3-2-1-1
26
Радди
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
4-3-2-1
44
Ромеро
2
Далот
6
Смоллинг
23
Шоу
3
Линделеф
8
Погба
18
Матич
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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