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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 03 января 2022
Манчестер Юнайтед
03.01.2022, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
82'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Са
88'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Поденсе
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Ван-Биссака
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
81'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Санчо
76'
Желтая карточка
Н. Матич
74'
66'
Замена
А. Траоре
️️️️
Тринкау
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
М. Гринвуд
60'
Желтая карточка
Л. Шоу
56'
Желтая карточка
С. Мактоминей
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
4
Джонс
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Мактоминей
11
Гринвуд
19
Санчо
7
Роналду
10
Кавани
3-3-1-3
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
21
Маршал
8
Моутинью
7
Тринкау
9
Хименес
11
Поденсе
11
Гринвуд
8
Фернандеш
8
Фернандеш
11
Гринвуд
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Санчо
29
Ван-Биссака
19
Эланга
19
Эланга
29
Ван-Биссака
11
Поденсе
18
Дендокер
18
Дендокер
11
Поденсе
7
Тринкау
24
Траоре
24
Траоре
7
Тринкау
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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