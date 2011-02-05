Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 февраля 2011
Вулверхэмптон
05.02.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
10'
Д. Элокоби
39'
К. Дойл
4'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
П. Скоулз
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Бербатов
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
Замена
С. Уорд
️️️️
А. Хэммилл
Замена
К. Фоли
️️️️
Д. О'Хара
Желтая карточка
Д. О'Хара
Замена
П. Скоулз
️️️️
М. Кэррик
Желтая карточка
К. Хенри
ГОЛ! 2:1!
К. Дойл
Пас отдал
Н. Мильяш
ГОЛ! 1:1!
Д. Элокоби
Пас отдал
М. Джарвис
10'
ГОЛ! 0:1!
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
20
Карл Хенри
(К)
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
23
Джейми О'Хара
ЦП
7
Адам Хэммилл
ПВ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-3-2-1
13
Хеннесси
6
Элокоби
19
Стирмен
6
Берра
23
Зубар
20
Хенри
10
Мильяш
23
О'Хара
16
Джарвис
7
Хэммилл
9
Дойл
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
15
Видич
35
Эванс
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
23
О'Хара
44
Фоли
44
Фоли
23
О'Хара
7
Хэммилл
3
Уорд
3
Уорд
7
Хэммилл
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
16
Кэррик
22
Скоулз
22
Скоулз
16
Кэррик
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бербатов
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+