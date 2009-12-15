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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 15 декабря 2009
Манчестер Юнайтед
15.12.2009, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
30'
У. Руни
43'
Н. Видич
66'
Л. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Замена
Д. Джонс
️️️️
Г. Халфорд
Замена
М. Оуэн
️️️️
У. Руни
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Г. Обертан
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ! 3:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
М. Джарвис
️️️️
Д. Фрэнд
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Н. Видич
Замена
К. Ивелумо
️️️️
Ш. Майерхофер
ГОЛ! 2:0!
Н. Видич
Пас отдал
Д. Гибсон
Желтая карточка
С. Кастильо
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
32
Джордж Фрэнд
ЛП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
44
Кевин Фоли
ЦП
45
Грег Халфорд
ПП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
16
Эндрю Сурман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
27
Эвра
16
Кэррик
15
Видич
2
Де Лат
32
Обертан
24
Гибсон
22
Скоулз
25
Валенсия
32
Руни
10
Бербатов
4-4-2
1
Ханеманн
23
Зубар
6
Элокоби
28
Мансьенн
26
Хилл
45
Халфорд
7
Кастильо
44
Фоли
32
Фрэнд
16
Сурман
9
Майерхофер
15
Видич
24
Флетчер
24
Флетчер
15
Видич
32
Руни
10
Оуэн
10
Оуэн
32
Руни
32
Обертан
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
Обертан
45
Халфорд
3
Джонс
3
Джонс
45
Халфорд
32
Фрэнд
16
Джарвис
16
Джарвис
32
Фрэнд
9
Майерхофер
10
Ивелумо
10
Ивелумо
9
Майерхофер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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