Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 31 декабря 2022
Вулверхэмптон
31.12.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
76'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
Э. Эланга
️️️️
Антони
90'
+3
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Б. Фернандеш
88'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
81'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Поденсе
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
Тоти
️️️️
У. Буэно
73'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Ж. Моутинью
73'
72'
Желтая карточка
Фред
Замена
Х. Кастро
️️️️
Н. Семеду
65'
61'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
57'
Желтая карточка
Каземиро
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Коста
46'
Желтая карточка
Н. Семеду
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
4-1-2-3
1
Са
3
Буэно
22
Коллинс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
11
Поденсе
7
Хванг
19
Коста
4-1-3-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
23
Шоу
19
Варан
3
Маласья
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
17
Гарначо
9
Марсьяль
24
Эриксен
27
Семеду
17
Кастро
17
Кастро
27
Семеду
8
Моутинью
21
Айт Нури
21
Айт Нури
8
Моутинью
3
Буэно
24
Тоти
24
Тоти
3
Буэно
19
Коста
24
Траоре
24
Траоре
19
Коста
11
Поденсе
9
Хименес
9
Хименес
11
Поденсе
8
Фернандеш
5
Магуайр
5
Магуайр
8
Фернандеш
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
9
Марсьяль
6
ван де Бек
6
ван де Бек
9
Марсьяль
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
7
Антони
19
Эланга
19
Эланга
7
Антони
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
20
Матия Шаркич
ВР
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+