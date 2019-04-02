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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2019
Вулверхэмптон
02.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
25'
Д. Жота
77'
К. Смоллинг (АГ)
13'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Кастро
90'
+4
84'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Далот
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Р. Невеш
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Смоллинг
77'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Р. Винагре
76'
73'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Лукаку
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Жота
73'
65'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Фред
57'
Вторая желтая
Э. Янг
52'
Желтая карточка
Э. Янг
42'
Желтая карточка
Д. Далот
38'
Желтая карточка
Л. Шоу
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Хименес
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
19
Винагре
21
Невеш
15
Коди
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
2
Далот
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
7
Фред
77
Лингард
9
Лукаку
19
Винагре
17
Кастро
17
Кастро
19
Винагре
21
Невеш
29
Сайсс
29
Сайсс
21
Невеш
20
Жота
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
20
Жота
7
Фред
4
Джонс
4
Джонс
7
Фред
2
Далот
8
Перейра
8
Перейра
2
Далот
9
Лукаку
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Лукаку
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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