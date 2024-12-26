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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2024
Вулверхэмптон
26.12.2024, четверг, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
58'
М. Кунья
90+9'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Кунья
90'
+9
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Н. Семеду
90'
+2
Замена
К. Доусон
️️️️
Й. Ларсен
90'
+2
Желтая карточка
М. Доэрти
90'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Р. Айт Нури
87'
79'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Диалло
79'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Х. Хванг
️️️️
Г. Гедеш
74'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
73'
63'
Замена
Антони
️️️️
Л. Йоро
63'
Замена
Каземиро
️️️️
К. Мэйну
63'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Угарте
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
58'
54'
Желтая карточка
М. Угарте
47'
Вторая желтая
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Ж. Гомес
33'
18'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
4'
Желтая карточка
Л. Йоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Нельсон Семеду
(К)
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
24
Тоти
21
Айт Нури
7
Андре
27
Семеду
35
Гомес
11
Гедеш
22
Ларсен
10
Кунья
3-3-1-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
22
Ларсен
15
Доусон
15
Доусон
22
Ларсен
21
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
21
Айт Нури
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
27
Семеду
27
Беллегард
27
Беллегард
27
Семеду
11
Гедеш
7
Хванг
7
Хванг
11
Гедеш
37
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
37
Мэйну
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
15
Йоро
7
Антони
7
Антони
15
Йоро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
470
455
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.35
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Мулинекс
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